كوشنر يزور الشرق الأوسط لمتابعة ورشة صفقة القرن

يعود مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى الشرق الأوسط أواخر يوليو الجاري في إطار الدفع قدما بخطته للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، بحسب ما أعلن الأحد مسئول في الإدارة الأمريكية.
وقال المسئول طالبا عدم كشف هويته إن "كوشنر يتوجّه إلى المنطقة أواخر الشهر الجاري لإجراء محادثات من أجل متابعة زخم ورشة العمل الناجحة التي نظّمت في البحرين حول الخطة الاقتصادية".
ولم يعط المسئول تفاصيل بشأن المحطات التي تتضمنها جولة كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي من أجل دفع عملية السلام إلى الأمام.
ويرافق كوشنر في جولته مستشار البيت الأبيض جيسون جرينبلات والمبعوث الأمريكي المكلّف الملف الإيراني براين هوك، بحسب ما كشف المسئول.
وتأتي الجولة بعد نحو شهر من تنظيم كوشنر ورشة عمل اقتصادية في البحرين عرضت تقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار في إطار خطة للسلام.
كما تأتي جولة كوشنر وسط توتر متصاعد بين طهران وواشنطن التي انسحبت العام الماضي من الاتفاق النووي.
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