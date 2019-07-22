شكرا لقرائتكم "إرادة النصر".. القوات العراقية تطهر 50 قرية من داعش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تحول عناصر داعش في العراق من متطرفين إلى متمردين يقومون بتنفيذ هجمات في البلاد على الرغم من إعلان الدولة عام 2017 النصر على التنظيم المتطرف.

في التفاصيل، قام الجيش العراقي قبل أسبوعين بتنفيذ المرحلة الأولى من عملية أطلق عليها اسم "إرادة النصر" للقضاء على بقايا داعش على طول الحدود العراقية السورية، ثم بدأ السبت بتنفيذ المرحلة الثانية حيث قام بعمليات تفتيش وتطهير شمالي بغداد والمناطق المحيطة بها.

من جهتها، طهّرت القوات العراقية المشتركة 50 قرية من خلايا التنظيم، وصادرت أسلحة، كذلك تم اعتقال عدد من الأشخاص المشتبه بهم.

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إلى ذلك، أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء يحيى رسول لوكالة الأناضول، أن العملية تهدف للقضاء على خلايا داعش في مناطق شمالي بغداد، والتي أصبحت مؤخرا ملاذا للإرهابيين.

أيضا أعلن الجيش العراقي تعاون قواته مع الأجهزة الأمنية، والقوات شبه العسكرية لتطهير البلاد.

وأضاف أن المنطقة الجديدة المستهدفة تقع شمال محافظات بغداد وديالى وصلاح الدين والأنبار التي ازدادت فيها عمليات التنظيم التي استهدفت عناصر أمن ومدنيين.