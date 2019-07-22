شريف سيد
اتهمت السيناتور في الكونجرس الأمريكي ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، الرئيس دونالد ترامب بسن قوانين ضد الشباب، وتضر بالمهاجرين.
وكتبت أوكاسيو في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلة: "نحن نحارب من أجل ضمان رعاية صحية، وإعفاء الطلبة من قروض الجامعات، وحماية البيئة، وأجور معيشية جيدة، حماية حقوق الإنسان".
واضافت: "أما أنت، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي، تزيد من اسعار العقاقير، وقمت بتعيين بيتسي ديفوس من أجل الاحتيال على ديون الطلبة، وأضررت بأطفال المهاجرين".
كانت هذه تفاصيل خبر نائبة أمريكية تهاجم ترامب: أنت قضيت على الشباب والمهاجرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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