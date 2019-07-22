نائبة أمريكية تهاجم ترامب: أنت قضيت على الشباب والمهاجرين

شريف سيد

اتهمت السيناتور في الكونجرس الأمريكي ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، الرئيس دونالد ترامب بسن قوانين ضد الشباب، وتضر بالمهاجرين.

وكتبت أوكاسيو في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلة: "نحن نحارب من أجل ضمان رعاية صحية، وإعفاء الطلبة من قروض الجامعات، وحماية البيئة، وأجور معيشية جيدة، حماية حقوق الإنسان".

واضافت: "أما أنت، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي، تزيد من اسعار العقاقير، وقمت بتعيين بيتسي ديفوس من أجل الاحتيال على ديون الطلبة، وأضررت بأطفال المهاجرين".