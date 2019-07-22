حركة عدم الانحياز تطالب برفع العقوبات الاقتصادية الأحادية

طالبت حركة عدم الانحياز التي تضمّ 120 بلدًا، الأحد برفع العقوبات الاقتصاديّة "الأحاديّة"، وذلك في بيان تمّ تبنّيه خلال اجتماع وزاري في كراكاس انتقدَ فيه المتحدّثون ال​سياسة​ الأميركيّة تجاه كلّ من فنزويلا وإيران وسوريا. واعتبرت ان"التّدابير التي اعتمدتها أحاديًا بعض البلدان، يُمكن أن تؤدّي إلى تآكُل وانتهاك ميثاق الأمم المتّحدة والقانون الدولي وحقوق الإنسان"، وذلك بحسب ما جاء في "الإعلان السياسي لكراكاس" الذي تبنّاه الدبلوماسيّون ووزراء الخارجيّة.

ويُطالب النصّ بـ"إلغاء" العقوبات "بطريقة كاملة وفوريّة". من دون ان تُشير الوثيقة صراحة إلى العقوبات الأميركيّة المفروضة على فنزويلا أو إيران أو كوبا. لكنّ وزراء خارجيّة الدول الثلاث انتقدوا بشدّة في خطاباتهم التدابير المتّخذة بحقّ بلدانهم.

وندّد وزير الخارجيّة الإيراني محمّد جواد ظريف، بـ"نزعة المغامرة الأحاديّة" لدى الولايات المتحدة وبـ"الإرهاب الاقتصادي" الذي تمارسه. ولفت الى أنّ تلك التّدابير المتّخذة تُشكّل "أدوات عدوان موَجّهة ضدّ السكان المدنيين، بهدف تحقيق أهداف سياسيّة"، قائلاً "هذا إرهاب. إنّه ببساطة إرهاب محض"