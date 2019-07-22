اليوم.. نظر معارضة تامر عاشور على حبسه بتهمة التهرب الضريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تستكمل محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، نظر معارضة المطرب تامر عاشور على حكم حبسه سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.

وأجلت الجلسة السابقة لتقديم شهادة بما تم بشأن التصالح.

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وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبي بقيمة 183.269 ألف، من عامي 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع شركة "أرت استديو، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وشركة روتانا للتوزيع الفني".

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبي، عاقبت الفنان غيابيا بحضور المستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي، بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.

وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبي بقيمة 183 ألف و269 جنيه خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع شركة "أرت استديو، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وشركة روتانا للتوزيع الفني".