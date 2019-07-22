في اليوم الأول.. 920 طالبًا سجلوا رغباتهم بمعامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

قالت جامعة عين شمس، إن 920 طالبًا وطالبة سجلوا رغباتهم في اليوم الأولى للمرحلة الأولى بمعامل تنسيق الجامعة.

وذكرت الجامعة أن الطلاب توافدوا على مختلف معامل جامعة عين شمس البالغ عددها 14 معمل حاسب آلي مزودة بـ306 جهاز كمبيوتر، بكليات الحاسبات والمعلومات والآداب داخل الحرم الجامعي بالعباسية، وكلية الزراعة بشبرا الخيمة، وكلية البنات بمصر الجديدة، وكلية الهندسة بعبده باشا بالعباسية، فضلاً عن معامل المدينة الجامعية طلبة بالعباسية.

وجرى استقبال طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية وشهادات فنية لإجراء عملية التنسيق خلال الفترات المحددة من قبل وزارة التعليم العالي من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

وانطلقت الأحد، رسميًا المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، وتستمر حتى الخميس 25 يوليو بحد أدني 97.07% للشعبة العلمية، وحد أدنى 95% فأكثر لطلاب الشعبة الرياضية، و80% لطلاب الشعبة الأدبية.​