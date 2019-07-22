عُمان تحث طهران على الإفراج عن الناقلة

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (مسقط)دعت سلطنة عمان أمس (الأحد) إيران إلى الإفراج عن ناقلة النفط التي ترفع علم بريطانيا وتحتجزها طهران منذ الجمعة، مشددة على ضرورة حل الخلافات بالطرق الدبلوماسية.
وقالت وزارة الخارجية العمانية في تغريدة عبر تويتر إن «السلطنة تتطلع إلى قيام إيران بإطلاق سراح السفينة البريطانية»، موضحة أنها على اتصال مع جميع الأطراف بهدف ضمان المرور الآمن للسفن التجارية العابرة للمضيق مع احتفاظها بحقها في مياهها الإقليمية.
غير أن مسؤول إيراني محلي في قطاع الملاحة أوضح أمس أن سرعة التحقيق حول ناقلة النفط التي ترفع علم بريطانيا واحتجزتها إيران الجمعة تعتمد على تعاون طاقمها.
وقال المدير العام للموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزكان (جنوب) مراد عفيفي بور إن «التحقيق يعتمد على تعاون طاقم السفينة وعلى إمكانيتنا في الوصول إلى الأدلة الضرورية للنظر في القضية»، وذلك في مقابلة مع قناة «برس تي في» الحكومية الناطقة بالإنجليزية.
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