شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل صوتي يدين «الثوري الإيراني» في خطف «ستينا إمبيرو» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن)

في دليل واضح على تورط النظام الإيراني في احتجاز الناقلة «ستينا إمبيرو» بشكل غير قانوني، بين تسجيل صوتي أن سفينة حربية بريطانية بعثت بإشارة لاسلكية لتحذير قارب دورية إيراني من المساس بالناقلة البريطانية والالتزام بموجب القانون الدولي لدى مرورها عبر مضيق هرمز، قبل أن يتم الاستيلاء عليها.

وأظهر التسجيل المقدم من شركة الأمن البحري درياد جلوبال أن الفرقاطة مونتروز التابعة للبحرية الملكية حذرت القارب الإيراني، قائلة «برجاء تأكيد أنكم لا تنوون انتهاك القانون الدولي باعتلاء ظهر (الناقلة) مما يخالف القانون».

وقامت السفينة الحربية بتذكير طاقم الناقلة بحقهم في المرور عبر المضيق، قائلة «بمروركم عبر مضيق دولي معروف، فإنه بموجب القانون الدولي يتحتم عدم الإضرار بمساركم أو اعتراضه أو إعاقته أو التشويش عليه».

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ويمكن سماع قارب الدورية الإيراني في الرسائل اللاسلكية وهو يوجه «ستينا إمبيرو» إلى تغيير المسار.

وفي رده على تحذير مونتروز بعدم التدخل، قال القارب الإيراني إنه يتخذ إجراءات لأغراض أمنية.

وأضاف: «هذا قارب دورية لوحدة سباه البحرية. ليست هناك نية اعتراض. ليست هناك نية اعتراض. أريد فحص السفينة لسبب أمني».

ووحدة سباه البحرية هي وحدة خاصة تابعة للقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني.