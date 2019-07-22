شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: الجيش يسقط طائرة مسيرة تركية.. وسقوط 7 قتلى والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365"، رويترز (جدة، بنغازي)أعلن الجيش الليبي أمس (الأحد)، إسقاط طائرة تركية مسيرة في منطقة عين زارة بالعاصمة طرابلس، في حين أكد مصدر عسكري أن 7 مقاتلين على الأقل من الجيش الوطني الليبي قتلوا خلال الليل في ضربة بطائرة مسيرة في ضاحية بجنوب العاصمة طرابلس. وكانت قوات الجيش الليبي قد دخلت، في وقت سابق، معسكر اليرموك جنوب طرابلس بعد مواجهات عنيفة مع تشكيلات تابعة لحكومة الوفاق.
ودفع الجيش الليبي، بعد سيطرته على المعسكر، بالمواجهات إلى شارع الخلاطات المجاور، فيما وصلت وحدات من قواته إلى الحي السكني المعروف عند الليبيين بشارع المقبرة خلف معسكر اليرموك لقتال القوات التابعة للوفاق.
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