شكرا لقرائتكم خبر عن العراق ينفي انتحار داعشيات في سجن الرصافة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رياض منصور (بغداد)

أكدت وزارة الداخلية العراقية أن أوضاع سجن الرصافة المخصص لسجينات داعش هادئة والحياة تسير فيه كالمعتاد، موضحة في بيان لها أمس (الأحد) أن ما قيل عن عمليات انتحار لسجينات داعش لا أساس له من الصحة. وذكرت الوزارة أن فريقاً من قسم الرصد التابع لوزارة العدل أجرى زيارة ميدانية إلى سجن الرصافة ‏السادس المخصص لسجينات داعش، وفقا لتوجيهات الوزير لغرض التحقق من ‏صحة الادعاءات المتضمنة أنباء عن محاولة ‏نزيلات قتل أنفسهن وأطفالهن داخل السجن. وأضاف البيان أن «الفريق التقى خلال الزيارة مديرة القسم التي بينت أن القسم لم يشهد أي حالة ‏وفاة بين النزيلات باستثناء حالة وفاة طفل (3 أعوام) أثناء إجراء عملية في مستشفى ابن ‏البيطار، وكان يعاني من فتحة رباعية في ‏القلب».‏

وتابع أن «إدارة القسم محط اهتمام العديد من المنظمات الدولية التي ‏تعمل على تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية بشكل مستمر مثل اللجنة ‏الدولية للصليب الأحمر واليونيسيف والسفارات الدولية ومنظمات المجتمع المدني‌‏، إضافة إلى شمولها بزيارة الجهات التفتيشية المتمثلة بلجنة حقوق الإنسان في ‏مجلس النواب، وفرق الرصد التابعة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان، ومجلس ‏المحافظة».‏