عريقات يطالب الأمم المتحدة بوضع حد لعدم مساءلة إسرائيل على جرائمها

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حذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، من إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هدم 100 شقة سكنية في القدس الشرقية المحتلة، مطالبا الأمم المتحدة بوضع حد لعدم مساءلة ومحاسبة إسرائيل.
وتساءل عريقات، في بيان صحفي أمس، عن سبب إحجام المحكمة الجنائية الدولية عن فتح تحقيق قضائي مع المسئولين الإسرائيليين؟،
ووجه عريقات انتقادات إلى فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متسائلا "هل هناك تعليق على هذه الجريمة من هؤلاء الذين يدعون أنهم يريدون مستقبلا أفضل لأطفال فلسطين، والذين يقولون إن إسرائيل لا...
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