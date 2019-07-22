أدى سقوط لعبة ملاهي، أمس الأحد، بفضاء الألعاب المتواجد قرب محطة القطار طنجة، إلى إصابة 20 شخصا بجروح طفيفة، جرى نقلهم على إثرها إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس.
وكشف مصدر طبي من داخل المستشفى لـ”اليوم24″ أن حالة المصابين مستقرة ولا تدعو للقلق، إذ تم إسعافهم بالعلاجات الضرورية اللازمة.
وكان سقوط لعبة ملاهي، قد خلق حالة من الهلع في صفوف رواد فضاء الألعاب، قبل أن يتم طمأنة أسر المصابين أن حالة أقاربهم عادية، ولا تدعو للخوف.
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط لعبة مدينة الملاهي.. مصدر طبي لـ”اليوم 24″: إصابة الأطفال طفيفة ولا تدعو للقلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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