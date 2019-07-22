إصابة 20 طفلا ونجاة الآخرين في حادث سقوط لعبة بمدينة الملاهي بطنجة -صور

في حادث خطير، سقطت، اليوم الأحد، لعبة في مدينة الملاهي “فيريا”، بمدينة طنجة، كانت تحمل أطفالا.

وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم 24″، فإن الحادثة خلفت هلعت ورعبا كبيرين في صفوف الأطفال وآبائهم، بعدما سقطت إحدى اللعب المتواجد في ملهى الأطفال، الذي تم وضعه بساحة براق، كمتنفس للترفيه عن الأطفال.



وأضافت المصادر ذاتها، أن الإصابات في صفوف الأطفال متفاوتة الخطورة، ووصلت إلى 20 طفلا مصابا، وجرى نقل المصابين جميع المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الضرورية.