وفد يقدم العزاء لأسرة الطالب الأول على الثانوية الأزهرية بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قدم وفد من منطقة القليوبية الأزهرية برئاسة إبراهيم صديق وكيل الشؤون الثقافية بالمنطقة، اليوم الأحد، واجب العزاء لأسرة الطالب "محمود محمد حسين" الأول على الثانوية الأزهرية بالقليوبية بمجموع 98%، ابن قرية البرادعة مركز القناطر، الذي لقي مصرعه غرقًا أمس بشاطئ مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية خلال رحلة لليوم الواحد.

شارك في العزاء، الشيخ عادل عبدالفتاح مدير عام الوعظ، ومدير التعليم الثانوي الشيخ عبدالمجيد دومه، والشيخ حميده العبسي مدير التعليم النوعي، ومحمد مصطفى مدير التعليم الخاص، ورفعت جودة من التعليم الابتدائي، والشيخ محمد حسن مدير إدارة القناطر الخيرية.

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وودعت القرية الفقيد في جنازة مهيبة أمس، تقدمها جميع شباب القرية والقرى المجاورة حزنًا على فراقه، وسادت القرية حالة من الحزن خلال توديع جثمان الفقيد.

وأكد عدد من الأهالي أنه من خيرة شباب القرية، وكان يضرب به المثل في أخلاقه الطيبة، وحفظه لكتاب الله، مشيرين إلى أن الفقيد كان يساعد والده العامل في أحد مصانع الجبن في تربية أشقائه الأربعة، مشيرين إلى أنه كان يعمل أيضًا في ورشة بلاط يمتلكها عمه في النهار ويذاكر دروسه ليلًا من أجل تحقيق هدفه في التفوق إلى أن لقي مصرعه غرقا خلال وجوده مع عمه وأولاده في رحلة اليوم الواحد بمصيف فايد.