تقرير: كوشنر يبدأ جولة تشمل القدس ودولًا عربية الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

ذكر تقرير إخباري، اليوم الأحد، أن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيزور القدس ودولا عربية أخرى بالشرق الأوسط الأسبوع المقبل.

ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن مسؤولين بارزين لم يكشف عن هويتهم، أن كوشنر سيناقش الدفع قدمًا بـ"خطة السلام" خلال تلك الزيارة، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

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وذكر الموقع أنه من المتوقع أن تشمل جولة كوشنر كلا من الأردن والسعودية ومصر والإمارات وقطر والقدس.

وأضاف أن كوشنر سيناقش على الأرجح جوانب سياسية في خطة السلام بجانب متابعة المحادثات حول الشق الاقتصادي بتلك الخطة.

كان الفلسطينيون قد أعلنوا رفضهم لخطة السلام بين فلسطين ودولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تعرف باسم "صفقة القرن" والتي لم يعلن عنها بعد.