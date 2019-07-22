سوريا.. الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في حماة

أفاد التلفزيون السوري بأن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في مدينة مصياف بمحافظة حماة. ولم ترد أي تفاصيل حول ماهية الأهداف المعادية التي تم صدها. التي تم صدها. وفي وقت لاحق نفى مراسل التلفزيون السوري الأنباء عن قصف إسرائيلي استهدف ريف حماة. استهدف ريف حماة. وأشار إلى أن الأصوات التي سمعت في المنطقة ناجمة عن محاولة المجموعات المسلحة استهداف مدينة مصياف، وقد سقطت الصواريخ ضمن أراض زراعية واقتصرت الأضرار على الماديات.

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