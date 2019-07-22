فلسطين تطالب الأمم المتحدة بتطبيق قوانين الأرض المحتلة

طالبت منظمة التحرير الفلسطينية الأمم المتحدة بممارسة صلاحياتها وتطبيق القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بالأرض المحتلة عامة ومدينة القدس بشكل خاص، ووضع حد لحكومة الاحتلال الاستيطانية التي تخرج عن القوانين والأعراف الدولية بسياستها العنصرية.

هدم 16 بناية

وحذرت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية في بيان لها، أمس، من إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هدم ست عشرة بناية مكونة من 100 شقة سكنية في منطقة واد الحمص، ببلدة صور باهر في القدس المحتلة.

عملية هدم كبيرة

وقالت الدائرة، إن «عملية الهدم هذه جزء من عملية هدم كبيرة تستهدف مئات الشقق السكنية قرب الجدار العنصري، وتصب في مخطط التطهير العرقي بهدف تهويد المدينة المقدسة، الأمر الذي يعتبر جريمة حرب حسب القوانين الدولية، ما يستوجب إيفاد لجنة مراقبة وتحقيق فورية، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني»، وناشدت المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين والتصدي للفاشية الصهيونية التي استفحلت وسط حكومة المستوطنين. على الصعيد ذاته، اقتحمت أمس جماعات يهودية متطرفة المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، وذكرت مصادر فلسطينية في القدس أن مجموعات من المستوطنين وعدد من «الحاخامات»، اقتحموا باحات المسجد الأقصى ونفذوا جولاتهم الاستفزازية واستمعوا إلى شروحات حول «الهيكل المزعوم».

اعتقال فلسطينيين

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، أمس، شابين فلسطينيين من محافظة بيت لحم، وأفادت مصادر أمنية في بيت لحم أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: فؤاد ياسين طقاطقة، من قرية أم سلمونة جنوب بيت لحم، بينما اعتقلت علي محيي دار عطية، من قرية وادي فوكين غربا، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

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ممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين

هدم ست عشرة بناية مكونة من 100 شقة سكنية في منطقة واد الحمص

خطة هدم تستهدف مئات الشقق السكنية قرب الجدار العنصري

اقتحام جماعات يهودية متطرفة المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

اعتقال الاحتلال الإسرائيلي شابين فلسطينيين من محافظة بيت لحم