ترمب يطالب النائبات الأربع بالاعتذار لأميركا

والنائبات الأربع من أصول لاتينية وعربية وصومالية وأميركية-إفريقية، وثلاث منهن ولدن في الولايات المتحدة، وتأتي هذه التغريدات بعد أسبوع من إثارة ترمب عاصفة من الغضب عندما هاجم النائبات في سلسلة من التغريدات وطالبهن بـ»العودة» إلى بلدانهن الأم. وفي خطوة نادرة وجه مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون «توبيخا» لترمب، الثلاثاء، على «تصريحاته العنصرية» ضد النائبات المعروفات باسم «الفرقة».
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