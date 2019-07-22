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غارات التحالف توقع عشرات القتلى والجرحى في صعدة والضالع

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كشفت مصادر يمنية أن عدداً من القتلى والجرحى من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران سقطوا في ضربات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، واستهدفت تجمعات للميليشيات المسلحة المدعومة من إيران في شمال محافظة الضالع جنوب اليمن.

تجمعات وآليات

وقال مصدر عسكري في تصريح بثه الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية، إن «الغارات طالت تجمعات وآليات للميليشيا في معسكر الجب الخاضع لسيطرتها شمالي منطقة حجر، التابعة لمديرية قعطبة»، مضيفا أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير آليات قتالية. كما شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن غارات على مواقع وتجمعات في محيط مركز مديرية باقم شمال محافظة صعدة، وأسفرت عن مصرع 12 عنصراً وجرح آخرين.


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