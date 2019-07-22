الكويت: نتابع بقلق وتيرة التصعيد بالمنطقة

أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، أن الكويت تتابع بقلق بالغ تسارع وتيرة التصعيد في المنطقة والمتمثل في احتجاز ناقلة نفط بريطانية مؤخرا.

وأضاف المصدر أن الكويت تؤكد أن استمرار مثل هذه الأعمال من شأنه زيادة التصعيد والتوتر وتعريض أمن وسلامة الملاحة لتهديد مباشر يستوجب معه أن يسارع المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده ومساعيه الديبلوماسية لاحتواء هذا التصعيد والتوتر.

ودعا المصدر لأن تلتزم كافة الأطراف بضبط النفس واحترام قواعد القانون البحري الدولي بما يحقق تأمين السلامة للملاحة الدولية في هذه المنطقة الحيوية من العالم.