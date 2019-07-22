مقتل 20 حوثياً بغارات «التحالف» في صعدة والضالع

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

قتل 20 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بغارات جوية للتحالف العربي، استهدفت مواقع في محافظتي صعدة والضالع، وذكرت مصادر ميدانية في صعدة أن مقاتلات التحالف شنت غارات على شبكة اتصالات للحوثيين تستخدم لأغراض عسكرية في مديرية مجز. كما استهدفت غارات أخرى مواقع في محيط مركز مديرية باقم شمال المحافظة، حيث قال الجيش اليمني، إن الضربات تركزت على تعزيزات عسكرية للميليشيات كانت في طريقها لدعم مقاتليها بالقرب من مركز المديرية، ما أسفر عن مقتل 12 حوثياً وجرح آخرين.

وحررت قوات الجيش أجزاء واسعة من سلسلة جبل النار الاستراتيجي المطل على مركز مديرية باقم، حسبما صرح قائد اللواء الثالث حرس حدود، العميد هايل القشائي الذي ذكر في بيان نشره موقع الجيش اليمني أن الوصول إلى هذه المواقع المهمة في سلسلة جبل النار يأتي ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ أيام تهدف للوصول إلى مركز مديرية باقم، وأشار إلى أن قوات الجيش مسنودة بمدفعية التحالف سيطرت نارياً على قمة جبل النار، مؤكداً تكبد الميليشيات قتلى وجرحى خلال المواجهات، بينما صادر الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة.

وأكد المتحدث باسم الجيش العميد عبده مجلي أن ميليشيات الحوثي تنهار يوماً بعد يوم في ظل الضربات الموجعة التي تتلقاها على يد الجيش الذي تمكن بإسناد التحالف من السيطرة على 60% من مساحة صعدة، وأشار إلى الجيش حقق انتصارات نوعية في جبهات القتال أيضاً بصنعاء والضالع وتم تحرير الكثير من المناطق الاستراتيجية التي كانت خاضعة لسيطرة الحوثيين الذين تكبدوا خسائر كبيرة وسط تسجيل هروب جماعي من المواقع.

وأضاف أن قوات الجيش وبإسناد من طيران التحالف أحرزت تقدماً كبيراً في مديرية باقم ومديرية كتاف البقع في محافظة صعدة بعد عمليات خاطفة ألحقت بالميليشيات خسائر كبيرة، لافتاً إلى تحرير عدد من الجبال في باقم وهي سلاسل لجبال رمدان والنعمان المحاذية لجبل النار، وتم رفع علم الجمهورية اليمنية على قمم الجبال بعد تطهيرها. وأوضح أن صفوف الميليشيات تنهار كل يوم وعناصرهم تفر وتهرب من مواقعها في ظل العمليات العسكرية النوعية، موضحاً أن التقدم في باقم تزامن مع انتصار آخر للجيش في مركز مديرية كتاف، حيث تم تطهير المناطق المحررة من ألغام الميليشيات. وأكد وقوع عمليات عسكرية أخرى في مناطق الحشوة والصفراء وحيدان بجبال مران معقل زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي الذي يختبئ في كهوف الجبال بمران، مشيراً إلى أن القوات مستمرة في تقدمها من أجل تطهير كافة مناطق صعدة وتحريرها بالكامل.

وهاجمت مقاتلات «التحالف»، تحركات لميليشيات الحوثي في مديرية قعطبة شمال غرب الضالع. وأفادت مصادر محلية في قعطبة أن الطيران شن غارتين، صباحاً، على تجمع للميليشيات في منطقة القرين، وذلك بعد ساعات على قصف جوي استهدف معسكراً في منطقة الجب شمال غرب منطقة حجر الواقعة غربي المديرية، حيث تدور معارك بين القوات اليمنية المشتركة والانقلابيين الحوثيين منذ أواخر أبريل. وخلفت الغارات 8 قتلى وعدداً كبيراً من الجرحى في صفوف الحوثيين، ودمرت عتاداً عسكرياً وآليات قتالية.

في المقابل، واصلت ميليشيات الحوثي أمس، خروقاتها النارية الهدنة الإنسانية الهشة في الحديدة، وقصفت الميليشيات بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية مواقع تابعة لقوات المقاومة المشتركة في مديرية حيس. كما جددت الميليشيات قصفها العشوائي، ولساعات، مواقع القوات المشتركة في مدينة الصالح شمال الحديدة، وفي مديرية الدريهمي.

ووصفت مصادر ميدانية القصف الحوثي على المواقع العسكرية والأحياء السكنية في الدريهمي بالعنيف والكثيف. وذكر مصدر في القوات اليمنية المشتركة، أن الميليشيات استأنفت شق طريق ترابي بين مديريتي زبيد والتحيتا لمرور إمدادات الحربية باتجاه منطقة الجبلية الاستراتيجية جنوب شرق التحيتا، معتبراً ذلك تحدياً صارخاً لقرارات الاجتماع الثلاثي المشترك للجنة إعادة الانتشار الأممية ومحاولة للالتفاف على القوات المشتركة في التحيتا، وصولاً إلى مواقع بقايا جيوبها في مناطق نائية جنوب المدينة. من جهة ثانية، أعلنت قبائل غولة عجيب إحدى أبرز قبائل مديرية ريدة بمحافظة عمران النفير العام عقب الاعتداءات التي طالت أحد أبنائها وتفجير منزله على يد ميليشيات الحوثي، وأفادت مصادر قبلية، أن قبائل غولة عجيب وجهت رسائل تحذيرية للميليشيات ولمدير الأمن المعين من قبلهم في مديرية ريده عقب اقتحام منزل أحد أبناء منطقة غولة وتصفيته وتفجير المنزل، موضحاً أن ما قام به القيادي الحوثي يعتبر تعدياً سافراً على أبناء القبيلة. وأضافت أن قبائل غولة عجيب أكدت أنها لن تصمت عن التعدي السافر على أبناء القبيلة من قبل القيادي الحوثي والمسلحين التابعين له، لافتاً إلى أن هناك دعوات لعدد من قبائل عمران من أجل الوقوف على التعدي السافر الذي ارتكبته الميليشيات.