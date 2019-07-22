قرقاش: التحالف ماضٍ بتحقيق الاستقرار في اليمن

أبوظبي، الرياض (الاتحاد، وكالات) أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية إصرار «التحالف العربي» على مواصلة تحقيق أهدافه في اليمن المتمثلة بمشروع الاستقرار السياسي بعد نجاحه في صد محاولات تغيير التوازنات الاستراتيجية في المنطقة وإعادة الدولة وتحرير الأرض.

وقال في تغريدات على حسابه في «تويتر»: «التحالف العربي في اليمن وفي قلبه المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات صلب وقوي وعزز آلياته امتحان الأزمة والحرب، التحالف يستعد للمرحلة القادمة بأدواته السياسية والعسكرية وبإصرار على تحقيق أهدافه الاستراتيجية». وأضاف: «الحروب الحديثة معقدة وأفغانستان والعراق وسوريا أمثلة على ذلك، وبالمقارنة حقق التحالف العربي مجموعة من أهدافه الاستراتيجية وعلى رأسها صد محاولات تغيير التوازنات الاستراتيجية في المنطقة وعودة الدولة وتحرير الأرض ويبقى أمامه مشروع الاستقرار السياسي واستدامته». إلى ذلك، ونيابة عن قائد القوات المشتركة للتحالف الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، شهد قائد قاعدة الملك خالد الجوية اللواء الطيار الركن عبدالعزيز بن عبدالرحمن القديري أمس في خميس مشيط، ورشة عمل بعنوان «القانون الدولي الإنساني»، بحضور عدد من منسوبي القوات المسلحة وضباط من دول أعضاء التحالف. وتطرق المحاضرون بالورشة إلى محاور لموضوعات تتعلق بالقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وجاءت هذه الورشة ضمن سلسلة ورش عمل تنظمها قيادة القوات المشتركة في إطار التزامها بتطبيق القانون الدولي الإنساني بالعمليات العسكرية الجارية لإعادة الشرعية في اليمن.

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