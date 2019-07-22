أمير نجران لـ«الاتحاد»: كل التسهيلات للحجاج اليمنيين

عمار يوسف (الرياض)

أكد أمير منطقة نجران، جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، لـ«الاتحاد»، أن إجراءات استقبال الحجاج اليمنيين، ودخولهم إلى الأراضي السعودية تسير بيسر وسهولة، بعد استكمال الإجراءات الصحية والخدمية. وأشار إلى أن جميع الإدارات العاملة، بمنفذ الوديعة الحدودي بمحافظة شرورة، هيأت كل الإجراءات الحكومية والصحية والاجتماعية لاستقبال الحجاج المتوجهين إلى الأراضي المقدسة، والعمل على الإسراع في إجراءات دخولهم أراضي المملكة العربية السعودية من دون تأخير. وقال: إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يحرصان كل الحرص على تحقيق كل ما فيه راحة قاصدي بيت الله الحرام، وزوار المسجد النبوي من الحجاج والمعتمرين، وتمكينهم من أداء نسكهم، من خلال توفير كل الرعاية الشاملة لهم في شتى المجالات.

ووصل أكثر من 700 حاج يمني إلى المدينة المنورة، وسط توقع وصول 25 ألف حاج يمني إلى الأراضي المقدسة، خلال العشر أيام المقبلة، دون أي عراقيل أو تمييز رغم العراقيل، التي فرضتها ميليشيات الحوثي الانقلابية على اليمنيين. وأعرب وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، أحمد عطية، عن شكره للقيادة السعودية على حسن استقبال الحجاج والتسهيلات، التي قدمت لهم في منفذ الوديعة، دون أي تمييز بين حوثي أو غير حوثي، مشيراً إلى أن وزارته ترفع شعار أن الحج عبادة وتقديس لا شعارات وتسييس. ودعا حجاج بلاده إلى الانشغال بالمناسك بعيداً عن الجدل والمهاترات السياسية، وأن يبتعد الجميع بهذه الشعيرة الدينية عن أي خلافات حزبية أو مذهبية أو مناطقية.