الجيش الليبي يسقط «الطائرة المسيّرة التركية» الـ 7

حسن الورفلي (القاهرة - بنغازي)

أسقطت الدفاعات الجوية لقوات الجيش الليبي، طائرة تركية مسيّرة من دون طيار، خلال محاولتها استهداف قوات الجيش الليبي، في محور عين زارة في ضواحي العاصمة طرابلس. وقال الإعلام الحربي التابع للجيش الليبي، أمس، إن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم جوي بواسطة طائرة تركية مسيّرة، متهماً تركيا وقطر بدعم الميليشيات المسلحة، التي تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق في طرابلس.

وبذلك تكون القوات المسلحة الليبية، قد تمكنت من إسقاط سبع طائرات تركية من دون طيار منذ 4 أبريل الماضي، وقد أسقطت الدفاعات الجوية ست طائرات منها في ضواحي طرابلس وأخرى جنوبي البلاد.

وأشار الإعلام الحربي التابع للجيش الليبي، إلى أن المعارك بين قوات الجيش الليبي والميليشيات المسلحة لم تتوقف طيلة الأربع والعشرين ساعة الماضية، مؤكداً أن القوات المسلحة الليبية دفعت بكافة الإمكانيات والخبرات العسكرية المُتاحة لتأمين المجال الجوي الليبي، موضحاً أنه لن يسمح للميليشيات المسلحة بانتهاك سيادة المجال الجوي الليبي، وتهديد المدنيين والمنشآت الحيوية.

وعلمت «الاتحاد»، أن الميليشيات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق، قد تحصلت على شحنة جديدة من الطائرات التركية من دون طيار منذ أيام، وذلك بعد تمكن الدفاعات الجوية من إسقاط 7 طائرات درون، منذ الرابع من أبريل الماضي.

وأكدت مصادر استخبارية ليبية، لـ«الاتحاد»، أن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، طالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتدعيم ميليشيات الوفاق في طرابلس بأنظمة دفاع جوي، بعد فشل الطائرات التركية المسيّرة في عرقلة تقدم الجيش الليبي، بالإضافة لرغبة السراج في التصدي لسلاح الجو الليبي، الذي يبسط سيطرته الكاملة على سماء طرابلس.

وفي هذه الأثناء شهدت محاور القتال في ضواحي طرابلس اشتباكات عنيفة في محاور طريق المطار وخلة الفرجان وعين زارة. فيما أعلن الإعلام الحربي الليبي عن مقتل 7 جنود تابعين لقوات الجيش، وذلك بعد استهدافهم بواسطة طائرة تركية مسيّرة.

وفي بنغازي، أصدر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، قراراً بتكليف اللواء المبروك الغزوي قائداً لغرفة عمليات المنطقة الغربية لتحرير طرابلس، مطالباً كافة الجهات المعنية بالعمل بهذا القرار من تاريخ إصداره. ويأتي قرار المشير خليفة حفتر بتكليف اللواء المبروك الغزوي، بعد أسابيع قليلة من سقوط مدينة غريان في يد الميليشيات المسلحة لحكومة الوفاق.

إلى ذلك، اعترف قائد المنطقة العسكرية الغربية التابعة للمجلس الرئاسي، أسامة جويلي، في حوار لواشنطن بوست، الأحد، بتواجد عناصر إرهابية مدرجة على قوائم الإرهاب في طرابلس، مشيراً إلى حاجة حكومة الوفاق والميليشيات المسلحة في طرابلس لهذه العناصر لعرقلة عملية الجيش الليبي في محاور العاصمة. إلى ذلك، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، حالة القوة القاهرة، وتوقّف عمليات شحن النفط الخام بميناء الزاوية، وذلك نتيجة لتوقّف الإنتاج بحقل الشرارة النفطي، بسبب إغلاق مشبوه لأحد الصمامات على خطّ الأنابيب بين منطقة الحمادة وميناء الزاوية، بواسطة مجموعة مسلحة مجهولة الهوية، وهو ما تسبب بدوره في خسارة ما يناهز 290 ألف برميل من الإنتاج اليومي، بقيمة قرابة 19 مليون دولار يومياً؛ الأمر الذي يحول دون قدرة المؤسسة على القيام بعمليات شحن النفط الخام بالميناء. تجدر الإشارة إلى أنّ الإنتاج بحقل الفيل الذي يقع على مقربة من حقل الشرارة لم يتأثّر.

وقد قامت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، بإعلام الشركاء التجاريين بهذه التطورات، علماً بأنّ شركة أكاكوس للعمليات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، قد قامت بدورها بإبلاغ الشركة العامة للكهرباء، بأنّه سيتم تعليق عمليات إمداد النفط الخام لمحطّة أوباري لتوليد الطاقة الكهربائية، كنتيجة حتمية لتوقّف الإنتاج.