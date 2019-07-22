بريطانيا تنفي ارتباط وقف الطيران للقاهرة بتدابير أمنية في المطارات

القاهرة (الاتحاد) حسن الورفلي (بنغازي)

أكدت السلطات البريطانية أمس أن قرار تعليق الرحلات الجوية للشركة البريطانية إلى القاهرة لمدة أسبوع لا يتعلق بتدابير أمنية خاصة بالمطارات المصرية. وقدم السفير البريطاني في القاهرة جيفري آدامز اعتذاره لوزير الطيران المصري الفريق يونس المصري لعدم إبلاغ السلطات المصرية قبل صدور قرار تعليق الرحلات لمطار القاهرة الدولي.

وأعربت القاهرة عن استيائها -على لسان وزير الطيران المصري- لاتخاذ شركة الخطوط الجوية البريطانية قراراً انفرادياً يمس أمن المطارات المصرية من دون الرجوع إلى الجهات المصرية المختصة.

وشدد الجانبان المصري والبريطاني على استمرار الجهود المشتركة والعمل سوياً لحل المشكلة في أسرع وقت، واستمرار التعاون فيما بينهما من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الركاب.

في الوقت نفسه، استأنفت شركة الطيران الألمانية «لوفاتهانزا» رحلاتها إلى القاهرة بعد توقف دام يوماً واحداً، إذ استقبل مطار القاهرة الدولي طائرة للشركة قادمة من فرانكفورت في ألمانيا. وأتمت سلطات مطار القاهرة الدولي إجراءات وصول الركاب وخروجهم من مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، في حين أكملت إجراءات سفر ركاب آخرين متوجهين إلى فرانكفورت على الرحلة نفسها. وكانت «لوفتهانزا» قد أعلنت السبت تعليق رحلاتها إلى القاهرة، مشيرة إلى أنه «نظراً لأن السلامة هي دائماً على رأس أولويات لوفتهانزا، علقت الشركة مؤقتاً رحلاتها للقاهرة حيث يجري تقييم الموقف».

من جانبها، أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية «إير فرانس»، عن استمرار رحلاتها الجوية إلى مصر، بحسب متحدث باسم شركة «إير فرانس».

وفي بنغازي، ربط أعضاء في مجلس النواب الليبي بين قرار الخطوط الجوية البريطانية بتعليق الرحلات الجوية إلى القاهرة وبين اعترافات الإرهابي هاشم العبيدي شقيق منفذ تفجيرات مانشستر الذي تسلمته السلطات البريطانية قبل أيام.

وقال عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة الكفرة جبريل أوحيدة لـ«الاتحاد» إن قرار السلطات البريطانية يستند لتقارير استخبارية أمنية لها علاقة بتسليم «العبيدي»، مشيراً إلى أن الجماعات المتطرفة أينما كانت تنتمي لبعضها وتكمل بعضها بعضاً.

وأكد عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب لـ«الاتحاد» أن قرار السلطات البريطانية بتعليق الرحلات الجوية للقاهرة هو قرار احترازي خوفاً من أي عملية إرهابية تقوم بها المجموعات التي ينتمي إليها العبيدي.