 كوشنر يضع اللمسات الأخيرة على خطة التنمية الاقتصادية خلال جولة بالشرق الأوسط

قال مسؤول بالإدارة الأمريكية يوم الأحد إن جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض الكبير سيرأس وفدا أمريكيا في جولة بالشرق الأوسط لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل خطته المقترحة للتنمية الاقتصادية للفلسطينيين والأردن ومصر ولبنان التي يبلغ حجمها 50 مليار دولار.



وأضاف المسؤول أن من المتوقع توقف كوشنر وجيسون جرينبلات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط وبريان هوك المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية وآفي بركويتس مساعد كوشنر في إسرائيل والأردن ومصر والسعودية وقطر ودولة الإمارات العربية.



وسيغادر الوفد واشنطن أواخر هذا الشهر ويعود إليها أوائل أغسطس آب.



وقال المسؤول إن الهدف من هذه الجولة ”مواصلة الزخم الذي تولد في ورشة العمل في البحرين ووضع اللمسات الأخيرة على الجزء الاقتصادي من الخطة“.



وأضاف أن الوفد سيناقش أيضا احتمال جعل مقر صندوق التنمية في البحرين.

المصدر: رويترز

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