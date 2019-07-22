كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكويت: نتابع بقلق بالغ تسارع وتيرة التصعيد في المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية اليوم الأحد إن دولة الكويت تتابع بقلق بالغ تسارع وتيرة التصعيد في المنطقة والمتمثل في احتجاز ناقلة نفط بريطانية مؤخرا.

وأضاف المصدر، وفقاً للأنباء الكويتية، أن دولة الكويت تؤكد أن استمرار مثل هذه الأعمال من شأنه زيادة التصعيد والتوتر وتعريض أمن وسلامة الملاحة لتهديد مباشر يستوجب معه أن يسارع المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده ومساعيه الدبلوماسية لاحتواء هذا التصعيد والتوتر.

ودعا لأن تلتزم كافة الأطراف بضبط النفس واحترام قواعد القانون البحري الدولي بما يحقق تأمين السلامة للملاحة الدولية في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني احتجز الجمعة ناقلتي نفط بريطانيتين إحداهما تدعى (ميسدار) والأخرى (ستينا امبيرو) حيث تم الإفراج عن الأولى في حين لا تزال الثانية محتجزة.