العثماني يدافع على قانون الإطار: من يُعارض لم يطلع عليه وعلينا تفضيل مصلحة الوطن

خرج سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ليُدافع على مشروع قانون الإطار لإصلاح التعليم، الذي تسبب في شرخ كبير على المستوى الداخلي للحزب، قائلا إن “من يُعارض المشروع لم يطلع عليه رغم توفره على شبكة الأنترنيت”.

العثماني قال أمام الآلاف من شباب العدالة والتنمية، اليوم الأحد، في الجلسة الافتتاحية للملتقى 15 من شبيبة “البيجيدي” إن “الشائعات طالت مشروع القانون في صفوف المعارضة، لكننا كأغلبية حاولنا تصحيح هذه المفاهيم، وسنعقد ندوة داخل أشغال الملتقى ستخصص لمناقشة المشروع”.

وخاطب العثماني، شباب الحزب بـ”كونهم معنيين بمناقشة المواقف لكن عليهم التحلي بالحكمة، ورؤية مصلحة الوطن أولا، ومصلحة الحزب ثانيا، الأخير الذي كان دائما حريصا من أجل هذه المصلحة وفضل أكثر من مرة الصبر ولو على حسابه”.