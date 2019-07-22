في غياب الحل.. أزمة طلبة الطب مستمرة والتنسيقية تُلوح بتمديد المقاطعة 

بعد أربعة أشهر من اندلاع الأزمة، وتدخل مختلف الوزارات المعنية بها، بما فيها وزارة الداخلية، يبدو أن قضية طلبة الطب والصيدلة، ومقاطعتهم للامتحانات لا تزال بعيدة عن الحل.

وفي ذات السياق، قالت مصادر من تنسيقية طلبة الطب والصيدلة لـ”اليوم 24″ اليوم الأحد، إن التنسيقية لا تستبعد الاستمرار في مقاطعة الامتحانات في الدورة الاستدراكية، في ظل استمرار المفاوضات بين الوزارة المعنية والطلبة، حول النقاط الخلافية.

وقالت ذات المصادر إنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، في أفق شهر شتنبر، وهو الشهر، الذي تمت فيه برمجة الامتحانات الاستدراكية، فإن التنسيقية ستعقد جموعا عامة للطلبة، حيث سيتم اتخاذ قرار جديد، قد يكون الاستمرار في المقاطعة.

ويرتقب أن يعقد الطلبة جموعهم العامة، يوم غد الاثنين، فيما ينتظر أن تعقد تنسيقية طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان جولة جديدة من المفاوضات مع اللجنة المكونة من ممثلين عن مختلف الوزارات، بعد غد الثلاثاء.

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ودعا الطلبة في آخر بلاغ لهم، أصدروه، خلال الأسبوع الجاري، الحكومة إلى تقديم حلول ملموسة تستجيب إلى مطالب الطلبة، بشكل موثق، مشددين على استمرارهم في المقاطعة إلى حين الوصول إلى اتفاق حول نقاط الملف المطلبي للطلبة الأطباء والصيادلة.

يذكر أن أزمة الطلبة الأطباء اندلعت، منذ شهر مارس الماضي، إذ قاطعوا الدروس النظرية والتطبيقية ثم الدورة العادية والاستدراكية للامتحانات، على الرغم من التهديدات بالطرد، والفصل من الدراسة، قبل أن تضطر الحكومة إلى برمجة دورة جديدة من الامتحانات في الدورة الاستدراكية، في شهر شتنبر المقبل، متعهدة بتوفير دروس خلال العطلة الصيفية لتدارك النقص الحاصل عند الطلبة، غير أن المقاطعة لا تزال مستمرة من جهة الطلبة.