حدراف يتألق في أول مباراة مع ضمك السعودي

قدم زكرياء حدراف، المنتقل حديثا إلى صفوف ضمك السعودي، قادما من نادي الرجاء الرياضي، أوراق اعتماده سريعا في أول مباراة يخوضها فريقه الجديد.
وتألق حدراف اليوم الأحد، في المواجهة الإعدادية التي خاضها ضمك أمام الصفاقسي التونسي، بمعسكر الفريق في حمام بورقيبة بتونس، حيث سجل هدف التعادل للصاعد حديثا إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتقدم الصفاقسي أولا في النتيجة بعد مرور 16 دقيقة على البداية، بواسطة محمد بكير، وماهي إلا 7 دقائق، حتى أدرك لاعب الرجاء السابق، هدف التعادل للفريق السعودي.
يذكر أن ضمك تعاقد مع حدراف خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لموسمين، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق الأخضر، علما أن النادي السعودي تعاقد اليوم أيضا بشكل رسمي مع مهاجم الرجاء محسن ياجور.
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