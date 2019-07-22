انفجار قنبلة بيل يضع نيمار على أعتاب ريال مدريد

أثارت التصريحات المثيرة للفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، حول لاعبه الويلزي جاريث بيل العديد من التكهنات حول مستقبل اللاعب.

ولم يشرك المدرب الفرنسي بيل في مباراة بايرن ميونيخ الألماني الودية، والتي انتهت بفوز الفريق البافاري بنتيجة 3-1، قبل أن يؤكد بعد المباراة بشكل مفاجئ أنه يرغب في رحيل اللاعب عن الفريق في أسرع وقت ممكن.

ورد جوناثان بارنت، وكيل النجم الويلزي، على تلك التصريحات بحدة شديدة، موجها هجوما قويا للمدرب الفرنسي، ومؤكدا على أن اللاعب هو الذي يرغب في الرحيل عن الفريق، ليس بسبب تصريحات زيدان وإنما لصالحه الشخصي.

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التصريحات المتبادلة أثارت بعض التكهنات حول إمكانية رحيل بيل عن ريال مدريد إلى العديد من الفرق، أهمها باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة تبادلية مع البرازيلي نيمار دا سيلفا.

ويرتبط اسم النجم البرازيلي بالرحيل عن فريق العاصمة الفرنسية في الصيف الحالي، في ظل رغبته في العودة إلى برشلونة الإسباني بعد موسمين من رحيله عن الفريق الكتالوني.

بينما على الجانب الآخر، صرح جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، أكثر من مرة بأن عودة نيمار أمر غير مطروح، وخارج حساباتهم، وهو ما قد يعرقل عودة النجم البرازيلي للفريق الكتالوني، ويفتح الباب لاحتمالية انتقاله إلى الغريم الملكي.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" أنها تواصلت مع ممثلين عن النجم الويلزي للتعرف على حقيقة مفاوضات فريقي ريال مدريد وباريس سان جيرمان للاتفاق على تفاصيل الصفقة التبادلية، ليرد ممثلو بيل على السؤال بأنهم لا يمتلكون أي معلومات عن هذه المفاوضات.

وانضم بيل إلى ريال مدريد في صيف 2013 قادما من توتنهام الإنجليزي، لكنه عانى من سلسلة من الإصابات وهو ما تسبب في تذبذب مستواه وتعرضه للعديد من الانتقادات لا سيما من جماهير الفريق الملكي..