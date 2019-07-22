"الفدية".. جريمة جديدة لمليشيا طرابلس ضد الليبيين

نشر الجيش الليبي، الأحد، تسريبا لمكالمة هاتفية لأحد مسلحي مليشيات طرابلس، حيث أظهرت ابتزازه لأسرة ليبية وطالبها بدفع فدية كبيرة مقابل الإفراج عن أحد الأسرى.

وتوضح المكالمة المسربة قيام أحد أفراد مليشيا طرابلس ويدعى "غنيوة" بطلب فدية مالية تقدر بنحو ٥٠ ألف دينار من أسرة أسير وذلك مقابل الإفراج عنه.



وتعاني العاصمة الليبية منذ نحو عقد من سيطرة المليشيات التي تتحكم في مفاصل البلاد كقيامها ببعض أعمال الحراسة على مصرف ليبيا المركزي ووزارة الخارجية وبعض السجون المركزية مثل سجن مطار معيتيقة.

في السياق ذاته، قال محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري إن بداية بناء الدولة على أسس جديدة تعتمد التنمية والاستقرار تتم بالقضاء علي المليشيات المسيطرة على ثروات البلاد منذ نحو 8 سنوات.

حديث الحبري جاء خلال كلمة ألقاها ضمن أعمال ورشة عمل بعنوان “تحـديات العمل بالنظام المصرفي المزدوج”، ونظمها المصرف بالتعاون مع مركز الإدارة العامة للتطوير المؤسسي.

وكان الجيش الوطني الليبي قال إن مليشيات الزاوية تجند الأطفال مقابل 17000 دينار ليبي، للقتال ضد قواته في المعارك الدائرة بالقرب من العاصمة طرابلس.



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وأكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن مليشيات الإرهابي شعبان هدية المعروف باسم "أبوعبيدة الزاوي" تجند طلاب المدارس في القتال ضد الجيش في طرابلس مقابل 17000 دينار ليبي في الشهر.

وتتعدد جرائم حكومة الوفاق والمليشيات التابعة خلال تصديها لعملية الجيش الليبي الرامية إلى تحرير العاصمة طرابلس من المليشيات.

وكان أبرز تلك الجرائم التهجير القسري لليبيين والتجويع المتعمد للمناطق التي تعلن مساندة الجيش الوطني أو قصف المدنيين، أو استخدام الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في المعارك كجنود أو دروع بشرية.

كما استخدمت مليشيات حكومة الوفاق عددا من المرتزقة التشاديين وكذلك الأتراك والعديد من الجنسيات الأخرى لتنفيذ ضربات جوية ضد الأحياء المدنية التي تؤيد الجيش الليبي.

وترتكب مليشيات السراج بشكل شبه يومي جرائم قصف المدنيين، وفقا لمسؤولين بالجيش الليبي، من خلال الضربات الجوية والقذائف الصاروخية القادمة من قاعدة مصراتة الجوية، أو الطائرات التركية بدون طيار التي تعمل لصالح المليشيات.

وقصفت طائرات المليشيات عدة منازل للمدنيين في مدن ترهونة والسبيعة وغيرها منذ بدء معركة تحرير طرابلس، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، فضلا عن الأضرار المادية والنفسية.

ويخوض الجيش الليبي عملية عسكرية باسم "طوفان الكرامة"، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، بهدف تحرير العاصمة من المليشيات الإرهابية المدعومة من تنظيم الإخوان الإرهابي.