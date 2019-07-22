اجتماع بريطاني فرنسي ألماني لبحث أزمة الناقلة المُحتجزة من إيران

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلنت وسائل إعلام أجنبية عن مباحثات بين وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، مع نظيريه الفرنسي والألماني بشأن أزمة ناقلة النفط البريطانية التي تحتجزها إيران.

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فيما أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، أن تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية سترأس اجتماعًا وزاريًا مخصصًا للبحث في موضوع احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.

وستبحث ماي التي تغادر منصبها، الأربعاء المقبل، الوضع مع أعضاء حكومتها وستتطرق إلى مسألة ”حفظ سلامة الملاحة في الخليج“.

وأشارت رئاسة الحكومة البريطانية إلى أن اجتماع الأزمة سيبدأ نحو الساعة 9,30 بتوقيت غرينيتش.