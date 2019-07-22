وزير نفط ايران: لا يمكن للسعودية والإمارات والعراق ملء فراغ نفطنا

أكد وزير ​النفط​ الإيراني بيجن زنغنة أنه "لا يمكن للسعودية و​الإمارات​ و​العراق​ ملء فراغ نفط بلاده حال توقف تصديره".

وفي تصريح له عقب لقاء له مع وزراء نفط سابقين بالعاصمة ​طهران​، ردا على وعود من الدول الثلاث في هذا الصدد، أوضح زنغنة أنه "لا يمكن لأي بلد أن مل فراغ النفط الإيراني، ف​السعودية​ والإمارات والعراق لديهم أسواقهم الخاصة".

وشدد زنغنة على أنه "لن يكون للآلية الأوروبية "إنستكس" قيمة إن لم تؤدي إلى تسليم أموال النفط الإيراني لنا".