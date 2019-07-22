وزير نفط ايران: لا يمكن للسعودية والإمارات والعراق ملء فراغ نفطنا

أكد وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة أنه "لا يمكن للسعودية والإمارات والعراق ملء فراغ نفط بلاده حال توقف تصديره".
وفي تصريح له عقب لقاء له مع وزراء نفط سابقين بالعاصمة طهران، ردا على وعود من الدول الثلاث في هذا الصدد، أوضح زنغنة أنه "لا يمكن لأي بلد أن مل فراغ النفط الإيراني، فالسعودية والإمارات والعراق لديهم أسواقهم الخاصة".
وشدد زنغنة على أنه "لن يكون للآلية الأوروبية "إنستكس" قيمة إن لم تؤدي إلى تسليم أموال النفط الإيراني لنا".
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