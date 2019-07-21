بعد غياب لسنوات.. مهرجان “الراي” في المغرب يجمع شاب نصرو مع الفنان حميد بوشناق -صور

حل الفنان الجزائري الشاب نصرو في المغرب، وذلك بعد غياب دام لأكثر من 20 سنة، بعد استقراره في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عبر بوابة مهرجان الراي في وجدة في نسخة 2019، التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي.

وخلال تحضيره للحفل الختامي في المهرجان، التقى نجم أغنية الراي، مع الفنان حميد بوشناق، حسب ما جاء في صفحة مدير أعماله مفيد السباعي الذي نشر الصورة بعنوان “لقاء عظماء الراي.. الرجوع إلى أيام الزمن الجميل”.

واختارت إدارة المهرجان الفنان الجزائري لاحياء الحفل الختامي لمهرجان الراي في وجدة، نظرا إلى شعبيته الكبيرة في المغرب، حيث إن أغانيه لا تزال منتشرة بين الشباب، خصوصا عشاق موسيقى الراي، على الرغم من غيابه الطويل عن الساحة، إلا أن

وكان الشاب نصرو، الذي حقق شهرة واسعة في الثمانينيات، والتسعينيات، قد غاب عن الساحة الفنية منذ استقراره في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن ينهي الغياب صيف السنة الماضية عبر الظهور في مهرجانات في الجزائر.