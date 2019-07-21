هداف “الكان” يعتزل اللعب دوليا

اعتزل النيجيري أوديون إيغالو، مهاجم منتخب نيجيريا لكرة القدم، اللعب الدولي مع “النسور”، بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019.

وأعلن إيغالو اعتزاله اللعب دوليا، بعد خمس سنوات، قضاها رفقة المنتخب النيجيري، وقال: “كانت رحلة مذهلة مع المنتخب خلال خمس سنوات، التي وضعت نهاية لها اليوم بعد استشارة معمقة مع أفراد عائلتي”

وأضاف إيغالو، البالغ من العمر 30 سنة: “حان وقت منح فرصة للاعبين الشباب داخل المنتخب، والتركيز على مسيرتي الكروية مع الأندية”.

وكان إيغالو توج هدافا لكأس أمم إفريقيا الأخيرة، بتسجيله خمسة أهداف، ساهمت في إنهاء منتخب بلاده المسابقة في المركز الثالث، بعد تفوقه في لقاء الترتيب على المنتخب التونسي بهدف دون رد، وقعه مهاجم فريق شنغهاي الصيني.