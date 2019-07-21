أنشيلوتي يستهدف التعاقد مع إيكاردي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب نابولي الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، يستهدف التعاقد مع نجم إنتر ميلان الإيطالي، ماورو إيكاردي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو"، اليوم الأحد، فإن أنشيلوتي وضع إيكاردي على رأس أولوياته، وطالب دي لورينتيس رئيس النادي بضرورة ضمه، قبل انتقاله ليوفنتوس.

ويسعى اليوفي حاليا للتعاقد مع إيكاردي، بناءً على رغبة ماوريسيو ساري، المدير الفني الجديد، الذي يريد النجم الأرجنتيني، في ظل تراجع مستوى هيغوين وماندزوكيتش.

وفتح النيراتزوري الباب أمام رحيل إيكاردي، بعدما انهارت علاقته بالنادي في الموسم الماضي.

ويعتبر روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد، هدف إنتر ميلان لتعويض الرحيل المرتقب لإيكاردي.