اخبار العالم

أنشيلوتي يستهدف التعاقد مع إيكاردي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب نابولي الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، يستهدف التعاقد مع نجم إنتر ميلان الإيطالي، ماورو إيكاردي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو"، اليوم الأحد، فإن أنشيلوتي وضع إيكاردي على رأس أولوياته، وطالب دي لورينتيس رئيس النادي بضرورة ضمه، قبل انتقاله ليوفنتوس.

ويسعى اليوفي حاليا للتعاقد مع إيكاردي، بناءً على رغبة ماوريسيو ساري، المدير الفني الجديد، الذي يريد النجم الأرجنتيني، في ظل تراجع مستوى هيغوين وماندزوكيتش.

وفتح النيراتزوري الباب أمام رحيل إيكاردي، بعدما انهارت علاقته بالنادي في الموسم الماضي.

ويعتبر روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد، هدف إنتر ميلان لتعويض الرحيل المرتقب لإيكاردي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنشيلوتي يستهدف التعاقد مع إيكاردي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا