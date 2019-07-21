غريزمان يرفض عودة نيمار إلى برشلونة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الفرنسي أنطوان غريزمان يسعى للعمل مع زميله الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بصفوف برشلونة الإسباني.

وقال غريزمان في حوار مع صحيفة "ماركا" الإسبانية "اللعب مع ميسي سيكون أمرا رائعا، أنتظر بكل شغف لأرى كيف يتصرف يوميا في التدريبات، وأن نتقارب داخل وخارج الملعب، لا أستطيع الانتظار لحين وصوله".

وأضاف "سأقدم كل شيء لميسي وللفريق ولزملائي، لست شخصية صعبة، بل أحب التواصل مع الجميع وتبادل الضحك، وأثق أن علاقتنا ستكون جيدة للغاية".

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وعما يتردد بشأن إمكانية عودة نيمار إلى برشلونة، قال غريزمان "إنها خطوة تجلب العديد من المصاعب للمدير الفني، في اختيار التشكيل الأساسي، لأن نيمار سيخلق منافسة قوية داخل الفريق، فهو لاعب رائع.. أعرفه نسبيا، وسنرى ما سيحدث في المستقبل".

وتطرق غريزمان لأمر رحيله عن أتلتيكو مدريد، مشيرا إلى أن رسالة الفيديو التي بثها النادي العاصمي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يودع جماهير فريقه القديم، كانت "أسوأ خطوة"، لكنه لم يستطع فعل شيء آخر، مؤكدا أن بث الفيديو تم بالاتفاق مع إدارة الروخي بلانكوس.

وكان النجم الفرنسي قد وقع على عقد يربطه ببرشلونة، حتى صيف 2024، ويتضمن شرطا جزائيا قيمته 800 مليون يورو.