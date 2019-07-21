موجة جديدة من الاحتجاجات في هونج كونج

هونج كونج ـ رويترز: تظاهر أمس عشرات الآلاف في هونج كونج، وسط غياب أي مؤشر على توقف الاحتجاجات المناهضة للحكومة، إذ يتحول الغضب حيال مشروع قانون تسليم المتهمين للصين إلى مواجهة جديدة ضد ما يرى البعض أنه تقليص لمساحة الحريات من جانب الصين.

ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها “ليس هناك عذر يا كاري لام”. ودعت لافتة تم تثبيتها على عمود إنارة إلى “تحقيق حول وحشية الشرطة”. وقالت النائبة المناصرة للديمقراطية كلوديا مو “أدرك أن الشرطة قلقة بشدة من مصادمات أو اشتباكات، أو عنف محتمل حول المقرات الحكومية والبرلمانية ومقر الشرطة”. فيما استخدمت السلطات حواجز بيضاء وزرقاء مملوءة بالمياه لمنع الوصول إلى مقار للحكومة والشرطة، بينما قام بنك إتش.إس.بي.سي في خطوة نادرة بوضع حواجز معدنية ضخمة حول مبناه شاهق الارتفاع.

ويأتي الاحتجاج بعد يوم من تجمع عشرات الآلاف للتعبير عن دعمهم للشرطة التي يتهمها البعض باستخدام قوة مفرطة ضد النشطاء، ودعوا إلى إنهاء العنف.

وركزت مسيرة امس على الدعوة لسحب مشروع قانون التسليم بالكامل، والذي سيسمح بتسليم أشخاص إلى البر الرئيسي الصيني لمحاكتهم، وإلى تحقيق مستقل في شكاوى من وحشية الشرطة.