العراق يؤكد: إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها بأبريل

بغداد ـ د ب أ: قال نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، إن إجراء الانتخابات التشريعية سيتم في موعده المقرر في شهر أبريل من العام المقبل، مبديا حرص المجلس على المضي بإجراءات التعديلات اللازمة لقانون مجالس المحافظات. وقال مكتب الكعبي في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عقد مساء امس الاول اجتماعا مع عدد من مجالس الأقضية والنواحي في العراق، بحضور أعضاء لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية”. وأضاف المكتب، أن “الكعبي ناقش التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات، فيما أكد على إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر خلال شهر أبريل من العام المقبل دون تأجيل”. وتابع المكتب قائلا، إن “الكعبي أبدى حرص هيئة رئاسة مجلس النواب في المضي بإجراءات التعديلات اللازمة لقانون مجالس المحافظات، ومنها إيجاد هيكل تنظيمي للمجالس المحلية بما يتناسب مع المهام المنوطة بها”.

من جهة اخرى، بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان، مع سفير أوكرانيا في بغداد فيكتور يوريفيج نيدوباس أوضاع المتهمات بالانتماء إلى تنظيم داعش من حملة الجنسية الأوكرانية. وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “الجانبين بحثا متابعة شؤون المتهمات بالانتماء الى تنظيم داعش الارهابي من حملة الجنسية الاوكرانية وإمكانية عقد اتفاقيات تعاون قضائي بين البلدين”. وكان تقرير لمجلس القضاء الاعلى في العراق أفاد بأن القضاء العراقي سلم سفارة أوكرانيا طفلا واحدا في إطار برنامج لترحيل أطفال تنظيم داعش إلى بلدانهم بعد استكمال جميع الإجراءات الثبوتية والقانونية.