السودان : النائب العام يتسلم تقريرا بشأن (فض الاعتصام)

في السياسة 22 يوليو,2019 نسخة للطباعة

توقعات بتأجيل الحوار حول الوثيقة الدستورية

الخرطوم ـ د ب أ : تسلم النائب العام السوداني المكلف عبدالله أحمد عبدالله امس بمكتبه بمقر النيابة العامة تقرير لجنة التحري والتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو الماضي من رئيس اللجنة فتح الرحمن سعيد. ونقلت وكالة السودان” للأنباء عن النائب العام المكلف القول إنه سيطّلع على تقرير اللجنة وما جاء به من توصيات، وأنه سيعلن عن بعض ملامح ما جاء في التقرير بما لا يخل بسير العدالة. وأكد عبدالله أن “لجنة التحقيق أدت عملها باستقلالية تامة دون تأثير من أية جهة”. تجدر الإشارة إلى أن التحقيق في فض الاعتصام من القضايا الرئيسية التي تطالب بها المعارضة السودانية.

وبحسب المعارضة فإن فض الاعتصام وما أعقبه من أحداث تسبب في مقتل ما لا يقل عن 120 شخصا. وأقر المجلس العسكري الحاكم بتورط عسكريين في فض الاعتصام، إلا أنه يشدد على أن فض الاعتصام لم يكن هو الهدف من الأحداث التي وقعت في ذلك اليوم وأن الهدف كان تعقب المتواجدين في منطقة “كولومبيا” سيئة السمعة التي كانت قريبة من مكان الاعتصام.

الى ذلك، توقع قيادي بارز بقوى الحرية والتغيير تأجيل الحوار حول “الوثيقة الدستورية” إلى الأسبوع المقبل بدلاً من غدا الثلاثاء ، وذلك بسبب مشاورات القوى المدنية والمسلحة، والتي تستضيفها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا هذه الأيام . وانطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس الاول مشاورات رسمية بين الجبهة الثورية، التي تضم حركات مسلحة، وقوى إعلان الحرية والتغيير، بحضور الوسيط الأفريقي، محمد الحسن لباد. ونقلت شبكة “الشروق” السودانية عن قيادي في قوى الحرية والتغيير، دون أن تذكر اسمه، أن المشاورات ركزت على التحفظات التي أبدتها الجبهة الثورية بشأن الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه الأربعاء الماضي مع المجلس العسكري الانتقالي، بجانب الرؤية التي طرحتها الجبهة حول عملية السلام وكيفية تضمينها في الإعلان الدستوري المزمع التوقيع عليه في غضون الأيام القليلة المقبلة . من جانبه، أكد رئيس الجبهة الثورية، مالك عقار، رئيس الحركة الشعبية شمال، أن وصول القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير وعضو الوفد المفاوض عمر الدقير “خطوة جيدة”. وكشف عقار عن أن الاتفاق مع مفاوضي قوى الحرية في أديس أبابا يجري على إمكانية إدراج موقف الجبهة الثورية ومعالجة التحفظات، مشيراً إلى أن المباحثات منصبة حول وضع فترة ممكنة لمعالجة مشكلة الحرب والسلام قبل تشكيل الحكومة وبعد المجلس السيادي. وكشف مفاوضون من قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، بعد انتهاء الجلسة الأولى من المفاوضات، أن هناك توافقاً نشأ بين الطرفين لضم ممثلين عن الجبهة في فريق التفاوض الخاص بقوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري.