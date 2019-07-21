مع قرب تحريرها.. دعوات لأهالي طرابلس بحماية المؤسسات

وجه الجيش الليبي، الأحد، عدة تعليمات لسكان طرابلس فيما يبدو استعدادا لاقتراب موعد تحريرها من المليشيات، داعيا الأهالي إلى حماية المؤسسات والمقار الأمنية.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، خلال خطاب موجه لشباب وأهالي العاصمة: "حب ليبيا يتجسد في المحافظة على مؤسسات الدولة وحمايتها وعدم العبث بمحتوياتها وأهمها المصارف والدوائر الرسمية ومقار الأمن والشرطة والنيابات والمحاكم".

وتابع أن "أعمال التخريب هي أفعال المليشيات وأعداء الوطن".





Advertisements

ومن جانب آخر شدد البيان على ضرورة أن تكون ساعة الصفر مقرونة بالنداء الذي سيصدر حسب التعليمات حتى لا تتم اختراقات للشباب الداعمين للقوات المسلحة والرافضين لهيمنة وظلم المليشيات".

وكان العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، قد أكد أن معركة تحرير طرابلس من الإرهابيين تقترب من نهايتها، قائلا: "أصبحت قواتنا على مسافة 5 كيلومترات من ميدان الشهداء في قلب العاصمة".





وتابع مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، السبت، أن المليشيات التي تزعم الدفاع عن العاصمة طرابلس دخلاء ولا يمثلونها وقرار المشير خليفة حفتر بالقضاء على المليشيات في العاصمة لا رجعة فيه.



وأضاف: "إن الشعب عانى كثيراً من تنظيم الإخوان الإرهابي الذي عاث فسادا في البلاد، موضحا أن ما يصدر عن حكومة السراج هي مسكنات لا ترفع آلام الشعب".

ويخوض الجيش الليبي معركة ضد تنظيم الإخوان والمليشيات الإرهابية التابعة له المسيطرة على طرابلس منذ أبريل/نيسان الماضي عملية طوفان الكرامة والتي تعد امتدادا لمعركة الكرامة التي أطلقها لتحرير كامل التراب الليبي من الإرهاب.