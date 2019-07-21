أبرز أقوال الرئيس الصيني عن دولة الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "دولة صديقة".. هكذا يرى الرئيس الصيني شي جين بينغ دولة الإمارات في حديثه عنها؛ ما يعكس متانة وقوة العلاقات بين البلدين.

وكان الرئيس الصيني قد قال إن دولة الإمارات تمثل واحة التنمية في العالم العربي، مشيرا إلى أن البلدين الصديقين يكملان بعضهما البعض في التنمية.

وأعرب الرئيس الصيني، في مقال تحت عنوان "يدا بيد.. نحو مستقبل أفضل"، عشية زيارته إلى الإمارات، عن يقينه التام بأن بكين وأبوظبي ستفتحان فصلا جديدا من التعاون المشترك لتقديم مساهمات أكبر للعالم ومستقبل البلدين المشترك.