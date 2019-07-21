البرهان يتعهد: لا إقصاء لأي مكون سياسي بالسودان

تعهد رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الأحد، بعدم إقصاء أي مكون سياسي خلال المرحلة المقبلة، من أجل تحقيق التراضي الوطني بين أبناء السودان.

والتقى البرهان في مكتبه بالقصر الرئاسي الأحد، وفدا من جبهة الاتحاديين الديمقراطيين، برئاسة إشراقة سيد محمود، لبحث الأوضاع السياسية الراهنة في البلاد.



وأوضحت إشراقة، وهي رئيسة الهيئة القيادية للحزب الاتحادي الديمقراطي بالسودان، أن اللقاء يأتي في إطار التشاور السياسي حول الوضع الراهن بالبلاد، ورؤية الجبهة حول الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه مؤخرا والتفاوض حول الوثيقة الدستورية.

Advertisements





وقالت في تصريح عقب اللقاء إن تحالفها سلم تصوره لرئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، حول قضايا الحكم في خارطة الطريق، وشددت على ضرورة أن يكون مسار التفاوض حول الوثيقة الدستورية شاملا لكل القوى السياسية، لخلق إجماع وتراضٍ وطني لأنها تضم تشمل قضايا الدستور المؤقت لإدارة البلاد.



ورأت ضرورة أن تشمل الوثيقة الدستورية السودانية، آليات الحكم الفيدرالي وسلطات حكام الأقاليم والمجلس السيادي في تعيينهم، ضمانا لسيادة السودان وأمنه.



وأشارت رئيسة الهيئة القيادية للحزب الاتحادي الديمقراطي، إلى ضرورة التزام المجلس العسكري الانتقالي بما تم الاتفاق عليه أولا مع المعارضة، بأن يتكون مجلس الوزراء من تكنوقراط مستقلين دون أي محاصصة سياسية.



