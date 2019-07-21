أبرز أقوال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن جمهورية الصين الشعبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.
ويتضح هذا من أقوال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن جمهورية الصين الشعبية، التي تؤكد عمق ومتانة العلاقات التي تجمعها مع دولة الإمارات.
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