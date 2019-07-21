أبرز الزيارات المتبادلة بين قادة دولة الإمارات والصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترتبط الإمارات والصين بعلاقات تاريخية تجمع بين قيادتي وشعبي الدولتين، وهي نتاج للرؤية الثاقبة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي أسس لمرحلة من الشراكات بين البلدين منذ تأسيس دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر/كانون الأول 1971.

وقد حرصت الإمارات على إقامة جسور من التواصل واتباع خطط مثمرة في علاقاتها مع الصين، للمساهمة في بناء مستقبل مشرق وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار العالمي.

علاقات على كل الأصعدة دبلوماسية واقتصادية وثقافية وغيرها ترتكز على التعاون العميق المتبادل بين البلدين الصديقين.

وانطلقت العلاقات التاريخية بين البلدين حين بعث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، برقية إلى "شو ان لاي" رئيس مجلس الدولة الصيني يبلغه فيها بقيام اتحاد دولة الإمارات، وقد رد "شو ان لاي" ببرقية تهنئة إلى الشيخ زايد يؤكد فيها اعتراف الصين بدولة الإمارات.