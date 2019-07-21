الكويت لإيران: احتجاز ناقلات النفط تهديد مباشر للملاحة

قالت وزارة الخارجية الكويتية، الأحد، إن احتجاز إيران ناقلات النفط يعد تهديدا مباشرا لأمن الملاحة في منطقة الخليج العربي.

وأضافت أن دولة الكويت تتابع بقلق بالغ تسارع وتیرة التصعید في المنطقة والمتمثل في احتجاز ناقلة نفط بریطانیة مؤخرا.

وأكدت أن استمرار مثل ھذه الأعمال من شأنه زیادة التصعید والتوتر وتعریض أمن وسلامة الملاحة لتھدید مباشر.

وأشارت إلى أن هذه الأعمال يستوجب معها أن یسارع المجتمع الدولي لتكثیف جھوده ومساعیه الدبلوماسیة لاحتواء ھذا التصعید والتوتر.

Advertisements

ودعت الخارجية الكويتية إلى أن تلتزم كافة الأطراف بضبط النفس واحترام قواعد القانون البحري الدولي بما یحقق تأمین السلامة للملاحة الدولیة في ھذه المنطقة الحیویة من العالم.





وكان الحرس الثوري الإیراني أعلن مساء الجمعة الماضي احتجاز ناقلتي نفط بریطانیتین إحداھما تدعى "میسدار" والأخرى "ستینا إمبیرو"، حیث تم الإفراج عن الأولى في حین لا تزال الثانیة محتجزة.

ودأبت إيران وأذرعها الإرهابية المنتشرة بالمنطقة على استهداف السفن التجارية، لا سيما ناقلات النفط، الأمر الذي تكرر في أكثر من حادث خلال الأشهر القليلة الماضية.

وزعمت مليشيا الحرس الثوري الإيرانية، التي صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية قبل 3 أشهر، أن الناقلة الأجنبية (لم تشر إلى الدولة التابعة لها) تم توقيفها الأحد الماضي، بواسطة قوارب عسكرية تابعة للمنطقة البحرية الأولى الخاضعة لها بدعوى تهريبها كميات كبيرة من الوقود.