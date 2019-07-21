الان تتابع الكويت: استمرار احتجاز ناقلات النفط يعرض أمن وسلامة الملاحة للتهديد المباشر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 11:21 م, 21 يوليو 2019 م التعليقات: 0 أكدت وزارة الخارجية الكويتية، أن استمرار احتجاز ناقلات النفط من شأنه زيادة التصعيد والتوتر وتعريض أمن وسلامة الملاحة للتهديد المباشر.

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