شكرا لقرائتكم "تستهدف الأقليات".. تويتر تعلق حسابات وسائل إعلام إيرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتخذت شركة تويتر إجراءات جديدة تجاه حسابات إيرانية، إذ علق الموقع حسابات عدد من وسائل الإعلام الحكومية في إيران بسبب استهدافها للأقليات.

كما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن الحسابات الناطقة باللغة الفارسية جرى تعليقها، إضافة إلى حسابات بعض الشخصيات والمؤسسات الإيرانية الرسمية.

ومن بين الحسابات التي اعتبرها تويتر تنتهك القواعد هي وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، و"نادي الصحافيين الشباب"، وحسابين لوكالة الأنباء "مهر" القريبة من المحافظين المعتدلين، وذلك بعد توتر الوضع في المنطقة الذي تصاعد إثر احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية.

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فيما زعمت وكالة "مهر" أن حسابها تم تعليقه على أثر نشرها مقالاً عن اعتراض ناقلة النفط في مضيق هرمز.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها تويتر خطوة تعليق أو إلغاء حسابات إيرانية، فقد حذف الموقع حوالي 2800 حساب زائف تابع لإيران منذ بداية مايو/أيار الحالي.

وعلى ذات النهج مشى "فيسبوك"، حيث قالت الشركة إنها حذفت 51 حساباً و36 صفحة من الموقع، إضافة إلى إلغاء 7 مجموعات، و3 حسابات، على موقع "إنستغرام"، وهي حسابات يتابعها الآلاف أنشأتها جماعات في إيران تستهدف نشر معلومات مضللة.