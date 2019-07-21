الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الصحفيين أثناء تغطيتهم لمسيرة العودة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – فلسطين

يواصل الاحتلال الصهيوني استهداف الصحفيين الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز أثناء تغطيتهم لمسيرات العودة.

وفي إفادة للجنة دعم الصحفيين قال الصحفي سامي مصران مراسل فضائية الاقصى:” انه تعرض للاصابة مساء الجمعة بقنبلة غاز في عينه أثناء تغطيته لمسيرات العودة شرق البريج وسط قطاع غزة “. وتم تخويله لمستشفى الشفاء للعلاج.

كما أكدت الصحفية صافيناز اللوح اصابتها بقنبلة غاز في ظهرها اثناء تغطيتها للمسيرات شرق البريج مؤكدة انها كانت تلبس السترة الصحفية عند اصابتها.

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واكدت لجنة دعم الصحفيين أن الاحتلال يتعمد اطلاق الرصاص على الصحفيين رغم اتباعهم كل ارشادات السلامة المهنية أثناء التغطية في الميدان.

وبينت اللجنة أنه اصيب منذ بداية عام20١٩ برصاص الاحتلال 11 صحفي بالرصاص الحي والمتفجر وشظايا الرصاص كما أصيب 7 صحفيين بحالات اختناق واغماء وتسمم بالغاز وأصيب 30 آخرين بقنابل غاز بشكل مباشرة أدت الى حروق وجروح وكسور كما أصيب 6 صحفيين إصابات بالرصاص المغلف بالمطاط من بينهم 5 صحافيات أصيبن بالرصاص وقنابل الغاز والاختناق والاغماء.

وطالبت اللجنة بتوفير الحماية للصحفيين والضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته المستمرة بحقهم.